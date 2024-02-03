В пяти сервисных центрах МВД появились автомобили для людей с инвалидностью

Пять сервисных центров МВД получили новые специально оборудованные автомобили.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

В рамках реализации флагманского проекта МВД «Автошколы для людей с инвалидностью» пять сервисных центров МВД получили новые специально оборудованные автомобили. На них лица с инвалидностью будут сдавать практические экзамены.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Автомобили отправились в Киев, Каменец-Подольский, Днепр, Львов и Одессу.

Автомобили оборудованы дополнительными педалями, рычажками для ручного управления, которые устанавливают в зависимости от потребности человека. Также имеется джойстик для удобного управления всей электроникой.

Также мы писали, что в Днепре люди с инвалидностью теперь смогут учиться на категорию водительского С1.

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