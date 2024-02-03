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Возле больницы на Львовщине полицейские авто образовали очередь, чтобы проверили водителей на состояние опьянения

23:02, 3 февраля 2024
Патрульные ждали своей очереди, чтобы проверить водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.
Возле больницы на Львовщине полицейские авто образовали очередь, чтобы проверили водителей на состояние опьянения
Источник фото: Виталий Носач / РБК-Украина
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На Львовщине возле больницы образовалась очередь из полицейских авто, которые ждали своей очереди, чтобы проверить водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом рассказали в Патрульной полиции области 3 февраля.

«Этой ночью, патрульные 2-го батальона составили 16 протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Это количество поражает», - говорится в сообщении.

В полиции опубликовали фото очереди из полицейских автомобилей:

Напомним, проехал на красный – получил штраф: в Киеве патрульные оперативно наказали водителя.

Кроме того, Киевский районный суд г. Одессы сделал вывод, что отказ водителя предъявить на месте остановки документы на право управления не может квалифицироваться административным правонарушением по статье 185 КУоАП.

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