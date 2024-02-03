Возле здания Министерства труда в Афинах взорвалась бомба

Взрывное устройство взорвалось и повредило здание Министерства труда в Афинах и выбило окна, к счастью, пострадавших нет.

Источник фото: Reuters

В субботу, 3 февраля, в центре Афин взрывное устройство сработало рядом со зданием Министерства труда Греции. По сообщению греческой полиции, никто не пострадал в результате инцидента. Об этом сообщает Reuters.

Неизвестный позвонил в одну из греческих газет и сообщил о том, что в министерстве находится бомба. Газета немедленно известила полицию, которая оцепила территорию перед взрывом. Однако взрывная волна повредила здание и выбила окна.

Официальный представитель полиции, высказав свои комментарии под условием анонимности, заявил, что за нападением стоит неизвестная ранее бандформирование. Сейчас правоохранители начали расследование этого инцидента.

История Греции свидетельствует о наличии политического насилия, где небольшие бомбы и поджоги становятся частым явлением, и, к счастью, большинство из них не приводят к серьезным последствиям. Однако правительство признало инцидент серьезным и связанным с серьезным преступлением. "Нападение является очень серьезным и связано с серьезным преступлением", - заявил представитель правительства Павел Маринакис телеканалу Open TV в субботу.

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