Япония планирует привлечь более 200 компаний к экономическому восстановлению Украины

Япония готовит меры поддержки бизнеса в Украине, которые будут обсуждены на конференции правительств двух стран в Токио.

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Представители около 100 компаний из Японии и Украины примут участие в конференции по содействию экономическому восстановлению, которая состоится 19 февраля в Токио. Японское правительство планирует представить меры, направленные на поддержку компаний в открытии бизнеса в Украине, с целью помочь стране, пострадавшей от войны, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Среди рассматриваемых мер - ослабление ограничений на путешествия для деловых людей, которые выражают желание посетить Украину. Это ответ на требования частного сектора, который утверждает, что рекомендации по эвакуации, введенные во время полномасштабного вторжения, затрудняют инвестиции в страну.

Конференция проходит в условиях растущего беспокойства, что поддержка обороны Украины может уменьшиться во время второй годовщины вторжения москвы, которая приближается 24 февраля.

На встрече планируется демонстрировать приверженность Японии к поддержке Киева через сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Поскольку Конституция Японии ограничивает предоставление военной помощи, Япония пытается оказать поддержку Украине через другие направления.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует определить планы Токио по помощи в восстановлении Украины. Известно, что Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль также примут участие в конференции, представляя потребности страны.

На мероприятии также планируется присутствие посла Японии и других стран Большой семерки, а также Польши, которая имеет границу с Украиной и поддерживает Киев.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава выразила намерение подписать более 10 меморандумов о сотрудничестве с Украиной на конференции в Токио во время своего визита в январе.

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