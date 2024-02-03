Бійка через колір волосся в київському метро: поліція знайшла нападника

Встановлено особу нападника та потерпілого під час бійки у вагоні метро, яка виникла після образ щодо кольору волосся.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура м. Києва розпочала кримінальне провадження за фактом бійки, яка сталася у столичному метрополітені. Відомості про подію внесені до Єдиної реєстраційної та документальної системи за статтею 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

На початку лютого 2024 року в соціальних мережах з'явилося відео, на якому чоловік у потязі метро, грубо порушуючи громадський порядок, вчиняє фізичні напади на іншого пасажира.

Правоохоронним органам вдалося встановити особу правопорушника, яким виявився 18-річний мешканець Київщини. Ведуться слідчі дії, і вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні хуліганства.

Особа постраждалого також ідентифікована - 20-річний киянин, який повідомив, що конфлікт у вагоні метро виник з образ через колір волосся, а потім переріс у фізичну бійку. Свідки інциденту вже надали свідчень.

Досудове розслідування проводиться слідчими Управління патрульної поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві. За статтею 296 Кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді штрафу або арешту.

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