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  1. В Украине

Пожар в столице: мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отправился в больницу с ожогами

09:51, 4 февраля 2024
На территории частной усадьбы в зоне барбекю произошло возгорание, пожар тушили две единицы пожарно-спасательной техники.
Пожар в столице: мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отправился в больницу с ожогами
Источник фото: ГСЧС
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3 февраля в 15:33 чрезвычайники столицы получили сообщение о пожаре на улице Ружинской, расположенной в Шевченковском районе, сообщили в ГСЧС.

Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание в зоне барбекю на территории частной усадьбы. Владелец пытался самостоятельно укротить пламя, однако получил ожоги лица и правой руки.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его медицинским работникам для госпитализации. В 15:52 пожарные локализовали пожар на площади 10 кв. м, а в 16:01 успешно ликвидировали огонь.

В ликвидации происшествия принимали участие 10 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины возникновения пожара устанавливаются правоохранителями.

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