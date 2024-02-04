Пожар в столице: мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, однако отправился в больницу с ожогами

На территории частной усадьбы в зоне барбекю произошло возгорание, пожар тушили две единицы пожарно-спасательной техники.

Источник фото: ГСЧС

3 февраля в 15:33 чрезвычайники столицы получили сообщение о пожаре на улице Ружинской, расположенной в Шевченковском районе, сообщили в ГСЧС.

Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание в зоне барбекю на территории частной усадьбы. Владелец пытался самостоятельно укротить пламя, однако получил ожоги лица и правой руки.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его медицинским работникам для госпитализации. В 15:52 пожарные локализовали пожар на площади 10 кв. м, а в 16:01 успешно ликвидировали огонь.

В ликвидации происшествия принимали участие 10 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причины возникновения пожара устанавливаются правоохранителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.