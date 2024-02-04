Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, зможуть мобілізувати: за яких умов

Якщо брат здійснює догляд за сестрою з інвалідністю II групи і більше немає інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, то за новим законопроектом його зможуть мобілізувати.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. В Україні

Пожежа в столиці: чоловік намагався самотужки загасити полум'я, проте відправився до лікарні з опіками

09:51, 4 лютого 2024
На території приватної садиби в зоні барбекю сталося загоряння, пожежу гасали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Пожежа в столиці: чоловік намагався самотужки загасити полум'я, проте відправився до лікарні з опіками
Джерело фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

3 лютого о 15:33 надзвичайники столиці отримали повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській, розташованій у Шевченківському районі, повідомили в ДСНС.

Вогнеборці, прибувши на місце події, виявили загоряння в зоні барбекю на території приватної садиби. Власник намагався самостійно приборкати полум'я, проте отримав опіки обличчя та правої руки.

Рятувальники надали першу допомогу постраждалому та передали його медичним працівникам для госпіталізації. О 15:52 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 кв. м, а о 16:01 успішно ліквідували вогонь.

У ліквідації події брали участь 10 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва