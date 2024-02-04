Пожежа в столиці: чоловік намагався самотужки загасити полум'я, проте відправився до лікарні з опіками

На території приватної садиби в зоні барбекю сталося загоряння, пожежу гасали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Джерело фото: ДСНС

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3 лютого о 15:33 надзвичайники столиці отримали повідомлення про пожежу на вулиці Ружинській, розташованій у Шевченківському районі, повідомили в ДСНС.

Вогнеборці, прибувши на місце події, виявили загоряння в зоні барбекю на території приватної садиби. Власник намагався самостійно приборкати полум'я, проте отримав опіки обличчя та правої руки.

Рятувальники надали першу допомогу постраждалому та передали його медичним працівникам для госпіталізації. О 15:52 вогнеборці локалізували пожежу на площі 10 кв. м, а о 16:01 успішно ліквідували вогонь.

У ліквідації події брали участь 10 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями.

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