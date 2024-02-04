Польща виділить кредит на спільне виробництво зброї з Україною

Польща погодилася на спільне виробництво зброї з Україною та надала кредит на проект.

Джерело фото: polskieradio.pl

Польща погодилася на виробництво зброї у співпраці з Україною та вже виділила кредит для цього проекту. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону. Він не уточнив точну суму кредиту, тип зброї та обсяги виробництва.

За словами Жовкви, Польща приєдналася до Вільнюської декларації країн "Великої сімки" (G7) щодо гарантій безпеки для України під час візиту прем'єр-міністра Дональда Туска в Київ у січні. У результаті домовленостей, обидві сторони розпочали обговорення спільного виробництва зброї.

«Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї з Україною. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються і воюють в Україні. А нам потрібно більше», – пояснив представник Офісу президента.

Жовква додав, що обговорюється не лише постачання польської зброї, але і спільне виробництво з українськими та польськими виробниками та підприємцями. Також він зазначив, що обговорюються питання гарантій безпеки та можливості створення координаційного механізму для євроінтеграції за ініціативою Дональда Туска.

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