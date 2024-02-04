Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
50 млрд євро від ЄС пов’язані з виконанням плану реформ Ukraine Facility, зокрема щодо підзвітності і доброчесності суддів

Фінансова підтримка від ЄС в рамках Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ – зокрема судової.

Осіб, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю, зможуть мобілізувати: за яких умов

Якщо брат здійснює догляд за сестрою з інвалідністю II групи і більше немає інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, то за новим законопроектом його зможуть мобілізувати.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

РАУ затвердила в новій редакції порядок дій рад адвокатів регіонів при обшуку адвоката

Визначено новий порядок дій членів рад адвокатів при обшуку, огляді житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката.

  1. У світі
  2. / В Україні

Польща виділить кредит на спільне виробництво зброї з Україною

09:32, 4 лютого 2024
Польща погодилася на спільне виробництво зброї з Україною та надала кредит на проект.
Польща виділить кредит на спільне виробництво зброї з Україною
Джерело фото: polskieradio.pl
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща погодилася на виробництво зброї у співпраці з Україною та вже виділила кредит для цього проекту. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону. Він не уточнив точну суму кредиту, тип зброї та обсяги виробництва.

За словами Жовкви, Польща приєдналася до Вільнюської декларації країн "Великої сімки" (G7) щодо гарантій безпеки для України під час візиту прем'єр-міністра Дональда Туска в Київ у січні. У результаті домовленостей, обидві сторони розпочали обговорення спільного виробництва зброї.

«Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї з Україною. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються і воюють в Україні. А нам потрібно більше», – пояснив представник Офісу президента.

Жовква додав, що обговорюється не лише постачання польської зброї, але і спільне виробництво з українськими та польськими виробниками та підприємцями. Також він зазначив, що обговорюються питання гарантій безпеки та можливості створення координаційного механізму для євроінтеграції за ініціативою Дональда Туска.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва