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Польша выделит кредит на совместное производство оружия с Украиной

09:32, 4 февраля 2024
Польша согласилась на совместное производство оружия с Украиной и предоставила кредит на проект.
Польша выделит кредит на совместное производство оружия с Украиной
Источник фото: polskieradio.pl
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Польша согласилась на производство оружия в сотрудничестве с Украиной и уже выделила кредит для этого проекта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона. Он не уточнил точную сумму кредита, тип оружия и объемы производства.

По словам Жовквы, Польша присоединилась к Вильнюсской декларации стран "Большой семерки" (G7) относительно гарантий безопасности для Украины во время визита премьер-министра Дональда Туска в Киев в январе. В результате договоренностей, обе стороны начали обсуждение совместного производства оружия.

"Польша выделила кредит на совместное производство оружия с Украиной. Это очень важно. Мы имеем компоненты польского оружия, которые уже поставляются и воюют в Украине. А нам нужно больше", - пояснил представитель Офиса президента.

Жовква добавил, что обсуждается не только поставки польского оружия, но и совместное производство с украинскими и польскими производителями и предпринимателями. Также он отметил, что обсуждаются вопросы гарантий безопасности и возможности создания координационного механизма для евроинтеграции по инициативе Дональда Туска.

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