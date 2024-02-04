Наловили рыбы почти на 5 миллионов гривен: будут судить браконьеров

Мужчины сетками выловили более 700 рыб.

Двоих жителей Полтавской и Кировоградской областей будут судить за браконьерство. Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Как стало известно, 25 и 29 октября 2022 года мужчины в Сулинском заливе Кременчугского водохранилища, в административных пределах Градижской территориальной громады, запрещенным орудием, а именно мысиновыми сетками незаконно выловили более 700 рыб.

По выводам инженерно-экологических экспертиз, окружающей среде причинен ущерб на общую сумму почти 5 млн грн. С целью взыскания причиненного ущерба прокуратура обвиняемым предъявила исковое заявление.

Обоим мужчинам инкриминируют незаконные занятия рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный вред.

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