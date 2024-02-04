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  1. В Украине

Нужно ли новосозданному ФЛП подавать квартальную декларацию об имущественном положении: ответ ГНС

18:13, 4 февраля 2024
ФЛП представляют декларацию об имущественном положении и доходах по результатам отчетного года, в котором была начата предпринимательская деятельность или произошел переход на (переход из) упрощенную систему.
Нужно ли новосозданному ФЛП подавать квартальную декларацию об имущественном положении: ответ ГНС
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Государственная налоговая во Львовской области разъяснила, необходимо ли подавать квартальную налоговую декларацию об имущественном положении и доходах новосозданному ФЛП или ФЛП, который изменил систему налогообложения.

Так, согласно пп. 177.5.2 НКУ физические лица – предприниматели, зарегистрированные в течение года в установленном законом порядке, либо переходят на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, либо перешли из упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, представляют налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах по результатам отчетного года, где начата такая деятельность или произошел переход на (переход из) упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Налогоплательщики рассчитывают и уплачивают авансовые платежи в сроки, определенные пп. 177.5.1 НКУ, которые наступят в отчетном налоговом году.

При этом налоговая декларация за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году, подается самозанятыми лицами, в том числе физическими лицами – предпринимателями до 1 мая года, следующего за отчетным.

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