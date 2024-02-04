«Не предупредили, что придется плыть»: нарушителей выловили из Тисы за 300 метров до границы

За маршрут пересечения границы группу нарушителей заплатили от $5,000 до $10,000, однако не были готовы к переплытию реки.

Источник фото: ukrinform

Маршрут переправщика привел в тупик группу нарушителей, которые пытались нелегально попасть из Тернопольщины в Закарпатье. Один из мужчин самостоятельно добрался на место назначения, но группа других лиц решила воспользоваться автомобилем. Однако по прибытию на место их путешествия их авто было изъято, а им сообщили, что им придется переплывать реку Тиса. В основном этот путь выбирается для уклонения от пограничного контроля.

Несмотря на опасность переправы через реку, нарушители не получили никакого предупреждения от организаторов путешествия. Примерно за 300 метров до границы пограничники вовремя обнаружили мужчин и доставили их в подразделение. Организаторы этого рискованного путешествия обещали мужчинам пересечение границы за оплату от $5,000 до $10,000.

Нарушителям составлены административные протоколы, и сейчас устанавливается круг лиц, которые были причастны к организации этого незаконного пересечения границы.

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