Польша введет жесткие проверки на украинской границе

Польша повышает контроль за украинскими продуктами на границе.

Источник фото: PAP

Польское правительство объявило об усилении контроля на границе с Украиной с целью активизации проверок товаров, въезжающих в страну. Глава Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши Чеслав Секерский лично провел проверку на пункте пропуска "Медика", предварительно посетив КПП "Корчева" на границе с Украиной.

Чиновники анонсируют усиление контроля с целью более активной проверки, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции, которая импортируется из Украины и, по их словам, не соответствует стандартам Европейского Союза. Министерство утверждает, что чрезмерный импорт такой продукции может подорвать конкурентоспособность польского сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши, Михал Колодзейчак, также активно контролирует проверки сельхозтоваров на границе. Он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск" и отметил, что следит за качеством сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины. Колодзейчак также опубликовал фотографию некачественной замороженной малины, выразив возмущение относительно качества товара и выдвинул идею введения эмбарго на украинскую замороженную малину, которая, по его словам, поступила в Польшу в большом количестве в 2023 году.

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