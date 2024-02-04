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Польша введет жесткие проверки на украинской границе

15:40, 4 февраля 2024
Польша повышает контроль за украинскими продуктами на границе.
Польша введет жесткие проверки на украинской границе
Источник фото: PAP
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Польское правительство объявило об усилении контроля на границе с Украиной с целью активизации проверок товаров, въезжающих в страну. Глава Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши Чеслав Секерский лично провел проверку на пункте пропуска "Медика", предварительно посетив КПП "Корчева" на границе с Украиной.

Чиновники анонсируют усиление контроля с целью более активной проверки, особенно в отношении сельскохозяйственной продукции, которая импортируется из Украины и, по их словам, не соответствует стандартам Европейского Союза. Министерство утверждает, что чрезмерный импорт такой продукции может подорвать конкурентоспособность польского сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши, Михал Колодзейчак, также активно контролирует проверки сельхозтоваров на границе. Он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск" и отметил, что следит за качеством сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины. Колодзейчак также опубликовал фотографию некачественной замороженной малины, выразив возмущение относительно качества товара и выдвинул идею введения эмбарго на украинскую замороженную малину, которая, по его словам, поступила в Польшу в большом количестве в 2023 году.

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