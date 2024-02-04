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Польща введе жорсткі перевірки українському кордоні

15:39, 4 лютого 2024
Польща підвищує контроль за українськими продуктами на кордоні.
Польща введе жорсткі перевірки українському кордоні
Джерело фото: PAP
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Польський уряд оголосив про посилення контролю на кордоні з Україною з метою активізації перевірок товарів, які в'їжджають до країни. Голова Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі Чеслав Секерський особисто провів перевірку на пункті пропуску «Медика», попередньо відвідавши КПП «Корчова» на кордоні з Україною.

Чиновники анонсують посилення контролю з метою більш активної перевірки, особливо щодо сільськогосподарської продукції, яка імпортується з України та, за їхніми словами, не відповідає стандартам Європейського Союзу. Міністерство стверджує, що надмірний імпорт такої продукції може підірвати конкурентоспроможність польського сільського господарства.

Заступник міністра сільського господарства Польщі, Міхал Колодзєйчак, також активно контролює перевірки сільгосптоварів на кордоні. Він відвідав КПП «Ягодин-Дорогуськ» та зазначив, що наглядає за якістю сільгосптоварів, які ввозяться з України. Колодзєйчак також опублікував фотографію неякісної замороженої малини, висловивши обурення щодо якості товару та висунув ідею введення ембарго на українську заморожену малину, яка, за його словами, надійшла до Польщі у великій кількості у 2023 році.

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