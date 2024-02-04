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  1. В Україні

В Україні за місяць подорожчала низка молочних продуктів

14:42, 4 лютого 2024
За січень зросли ціни на сир кисломолочний, тверді та напівтверді сири, сметану, кефір та вершкове масло.
В Україні за місяць подорожчала низка молочних продуктів
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В Україні за місяць 2024 року подорожчало багато найпопулярніших молочних продуктів. Зросли в ціні сир кисломолочний, тверді та напівтверді сири, сметану, кефір та вершкове масло. Про це інформує прес-служба Асоціації виробників молока.

Як повідомляється, у січні на 1% у порівнянні з груднем минулого року подорожчав кефір жирністю 2,5% - до 52,62 грн за кг (на 70 коп.). Також у січні на 1,22 грн (на 1%) подорожчала сметана жирністю 15% - до 124,15 грн за кг.

Станом на кінець січня, сир кисломолочний жирністю 9% коштував 214,65 грн за кг, що на 4% або 8,62 грн дорожче,ніж у грудні торік. Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштувало 390,22 грн за кг, що на 14,14 грн (на 4%) дорожче, ніж у грудні.

Ціна на сир Український жирністю 50% у січні зросла до 438,23 грн за кг, що на 5,37 грн (на 1%) дорожче, ніж у грудні. Також подорожчали сири Гауда жирністю 45% - до 448,13 грн за кг (на 25,56 грн або на 6%) та Моцарелла жирністю 45% - до 433,15 грн за кг (на 16,76 грн або на 4%).

Молоко пастеризоване жирністю 2,5% у січні подешевшало на 67 коп. (на 2%) до 44,29 грн за кг. Також йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках подешевшав до 87,6 грн за кг (на 22 коп. або на 0,3%). Йогурт в стаканах станом на кінець січня в середньому коштував 131,85 грн за кг, - це на 2 коп. або на 0,02% більше, ніж у грудні.

За словами аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, в Україні відбуватиметься подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, а також на вершкове масло через дефіцит молока-сировини.

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