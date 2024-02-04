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  1. В Украине

В Украине за месяц подорожал ряд молочных продуктов

14:42, 4 февраля 2024
За январь выросли цены на творог кисломолочный, твердые и полутвердые сыры, сметану, кефир и сливочное масло.
В Украине за месяц подорожал ряд молочных продуктов
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В Украине за месяц 2024 года подорожало много популярных молочных продуктов. Выросли в цене сыр кисломолочный, твердые и полутвердые сыры, сметану, кефир и сливочное масло. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Как сообщается, в январе на 1% по сравнению с декабрем прошлого года подорожал жирный кефир 2,5% - до 52,62 грн за кг (на 70 коп.). Также в январе на 1,22 грн (на 1%) подорожала сметана жирностью 15% – до 124,15 грн за кг.

По состоянию на конец января сыр кисломолочный жирностью 9% стоил 214,65 грн за кг, что на 4% или 8,62 грн дороже, чем в декабре прошлого года. Сливочное масло жирностью от 72,5 до 73% отечественного производства в среднем стоило 390,22 грн за кг, что на 14,14 грн (на 4%) дороже, чем в декабре.

Цена на сыр Украинский жирностью 50% в январе выросла до 438,23 грн за кг, что на 5,37 грн (на 1%) дороже, чем в декабре. Также подорожали сыры Гауда жирностью 45% – до 448,13 грн за кг (на 25,56 грн или на 6%) и Моцарелла жирностью 45% – до 433,15 грн за кг (на 16,76 грн или на 4%).

Молоко пастеризованное жирностью 2,5% в январе подешевело на 67 коп. (на 2%) до 44,29 грн/кг. Также йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или картонных коробках подешевел до 87,6 грн за кг (на 22 коп или на 0,3%). Йогурт в стаканах по состоянию на конец января в среднем стоил 131,85 грн за кг – это на 2 коп или на 0,02% больше, чем в декабре.

По словам аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили, в Украине будет происходить дальнейшее повышение цен на кисломолочную продукцию, твердые и полутвердые сыры, а также сливочное масло из-за дефицита молока-сырья.

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