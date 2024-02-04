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  1. В Україні

«Не попередили, що доведеться пливти»: порушників виловили з Тиси за 300 метрів до кордону

20:37, 4 лютого 2024
За маршрут перетину кордону групу порушників заплатили від $5,000 до $10,000, проте не були готові до перепливання річки.
«Не попередили, що доведеться пливти»: порушників виловили з Тиси за 300 метрів до кордону
Джерело фото: ukrinform
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Маршрут переправника привів в глухий кут групу порушників, які намагалися нелегально потрапити з Тернопільщини до Закарпаття. Один із чоловіків самостійно дістався на місце призначення, але група інших осіб вирішила скористатися автомобілем. Однак по прибуттю на місце їхньої подорожі їхнє авто було вилучено, а їм повідомили, що їм доведеться перепливати річку Тиса. Здебільшого цей шлях обирається для ухилення від прикордонного контролю.

Незважаючи на небезпеку переправи через річку, порушники не отримали жодного попередження від організаторів подорожі. Приблизно за 300 метрів до кордону прикордонники вчасно виявили чоловіків та доставили їх до підрозділу. Організатори цієї ризикованої подорожі обіцяли чоловікам перетнення кордону за оплату від $5,000 до $10,000.

Порушникам складено адміністративні протоколи, і зараз встановлюється коло осіб, які були причетні до організації цього незаконного перетину кордону.

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