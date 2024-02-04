Чи потрібно новоствореному ФОПу подавати квартальну декларацію про майновий стан: відповідь ДПС

ФОПи подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому була розпочата підприємницька діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему.

Державна податкова у Львівській області роз’яснила, чи необхідно подавати квартальну податкову декларацію про майновий стан і доходи новоствореній ФОП або ФОП, яка змінила систему оподаткування.

Так, відповідно до пп. 177.5.2 ПКУ фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

При цьому податкова декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами – підприємцями до 1 травня року, що настає за звітним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.