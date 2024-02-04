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Право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про відмову у скасуванні арешту майна – позиція Верховного Суду.

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Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

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«Судова система потребує не радикального реформування, а тривалого вдосконалення – і це складний та довгий шлях», – суддя КГС ВС, ексголова ВРП Ігор Бенедисюк

Повноваженнями з розгляду «інвестиційних» спорів можна було б наповнити Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який все ще знаходиться на етапі створення.

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  1. В Україні

Наловили риби на майже 5 мільйонів гривень: судитимуть браконьєрів

21:30, 4 лютого 2024
Чоловіки сітками виловили понад 700 рибин.
Наловили риби на майже 5 мільйонів гривень: судитимуть браконьєрів
Фото: Полтавська обласна прокуратура
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Двох жителів Полтавської та Кіровоградської областей судитимуть за браконьєрство. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Як стало відомо, 25 та 29 жовтня 2022 року чоловіки в Сулинській затоці Кременчуцького водосховища, в адміністративних межах Градизької територіальної громади, забороненим знаряддям, а саме мисиновими сітками незаконно виловили понад 700 рибин.

За висновками інженерно-екологічних експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду на загальну суму майже 5 млн грн. З метою стягнення завданої шкоди прокуратура до обвинувачених пред’явила позовну заяву.     

Обом чоловікам інкримінують незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, що на Одещині судитимуть браконьєрів, які наловили раків на мільйон гривень.

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