Наловили риби на майже 5 мільйонів гривень: судитимуть браконьєрів

Чоловіки сітками виловили понад 700 рибин.

Фото: Полтавська обласна прокуратура

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Двох жителів Полтавської та Кіровоградської областей судитимуть за браконьєрство. Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Як стало відомо, 25 та 29 жовтня 2022 року чоловіки в Сулинській затоці Кременчуцького водосховища, в адміністративних межах Градизької територіальної громади, забороненим знаряддям, а саме мисиновими сітками незаконно виловили понад 700 рибин.

За висновками інженерно-екологічних експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду на загальну суму майже 5 млн грн. З метою стягнення завданої шкоди прокуратура до обвинувачених пред’явила позовну заяву.

Обом чоловікам інкримінують незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду.

Нагадаємо, що на Одещині судитимуть браконьєрів, які наловили раків на мільйон гривень.

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