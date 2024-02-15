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Посылка через день: «Укрпочта» запускает автоматизированные сортировочные линии для быстрой обработки посылок

21:39, 15 февраля 2024
«Укрпочта» внедряет автоматизацию сортировки до пяти посылок в секунду.
Посылка через день: «Укрпочта» запускает автоматизированные сортировочные линии для быстрой обработки посылок
Источник фото: ukrposhta
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Украинская почтовая компания "Укрпочта" объявила о планах по модернизации своей инфраструктуры, направленных на автоматизацию сортировочных линий на логистических терминалах. Благодаря этой инициативе, "Укрпочта" сможет обрабатывать до пяти посылок в секунду, что значительно ускорит процесс распределения отправлений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас компания успешно завершила установку автоматизированных сортировочных линий на одном из своих ключевых логистических терминалов - "Киев-Правый". Новое оборудование позволяет обрабатывать до 18 000 посылок в час и около 400 000 отправлений в сутки.

Планы компании предусматривают развертывание автоматизированных сортировочных линий на всех терминалах в течение первого полугодия 2024 года. В течение этого периода "Укрпочта" планирует автоматизировать шесть других сортировочных терминалов в городах, таких как Одесса, Киев ("Киев-Левый"), Днепр, Львов, Харьков и Хмельницкий, отказавшись от ручной сортировки.

Во втором квартале планируется открытие логистического терминала "Киев Левый", где будет запущен еще один центр обработки международных посылок, что ускорит сроки их обработки.

Кроме этого, "Укрпочта" также планирует установить дополнительные автоматизированные линии для сортировки писем и газет. Компания также ведет работу с перестройкой логистической сети и оптимизацией маршрутов доставки, чтобы обеспечить доставку посылок во все областные центры Украины и крупные города уже на следующий день.

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