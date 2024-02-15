Посилка через день: «Укрпошта» запускає автоматизовані сортувальні лінії для швидкої обробки посилок

«Укрпошта» впроваджує автоматизацію сортування до п'яти посилок за секунду.

Джерело фото: ukrposhta

Українська поштова компанія «Укрпошта» оголосила про плани щодо модернізації своєї інфраструктури, спрямованих на автоматизацію сортувальних ліній на логістичних терміналах. Завдяки цій ініціативі, «Укрпошта» зможе обробляти до п'яти посилок за секунду, що значно прискорить процес розподілу відправлень. Про це повідомила пресслужба компанії.

Наразі компанія успішно завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на одному зі своїх ключових логістичних терміналів – «Київ-Правий». Нове обладнання дозволяє обробляти до 18 000 посилок на годину та близько 400 000 відправлень на добу.

Плани компанії передбачають розгортання автоматизованих сортувальних ліній на всіх терміналах протягом першого півріччя 2024 року. Упродовж цього періоду «Укрпошта» планує автоматизувати шість інших сортувальних терміналів у містах, таких як Одеса, Київ («Київ-Лівий»), Дніпро, Львів, Харків та Хмельницький, відмовившись від ручного сортування.

У другому кварталі планується відкриття логістичного терміналу «Київ Лівий», де буде запущений ще один центр обробки міжнародних посилок, що прискорить терміни їх обробки.

Крім цього, «Укрпошта» також планує встановити додаткові автоматизовані лінії для сортування листів та газет. Компанія також веде роботу з перебудовою логістичної мережі та оптимізацією маршрутів доставки, щоб забезпечити доставку посилок в усі обласні центри України та великі міста вже на наступний день.

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