Должен ли ФЛП сообщать налоговикам о приобретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью: разъяснение

ФЛПам (кроме е-резидентов), лицам, которые осуществляют независимую профдеятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять налоговиков о таком статусе не нужно.

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, нужно ли сообщать контролирующему органу, если физлицо-предприниматель приобрело статус пенсионера или лица с инвалидностью.

Так, согласно части четвертой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями) физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов) (е-резидентов), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства (если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям) освобождаются от уплаты за себя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с изменениями) и получают соответственно к закону о пенсии или социальной помощи Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

На сегодняшний день обмен данными между Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными во исполнение Порядка обмена информацией между Министерством доходов и сборов Украины, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 19.09.2013 №494, постановлением ПФУ от 19.09.2013 №16-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией о данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге. лет или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления пенсии или инвалидности.

Право на определение плательщиков единого взноса, отвечающих всем требованиям, указанным в части четвертой ст. 4 Закона №2464, принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов (э-резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые приобрели статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять контролирующий орган о таком статусе не нужно.

В то же время, в случае если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда Украины или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется контролирующему органу местом регистрации.

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