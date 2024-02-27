Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.

Документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде – ВККС

Возможность формирования документов для участия в конкурсе будет обеспечена на официальном сайте ВККС с 28 февраля

Опыт адвоката вообще не может являться основанием для уменьшения расходов на правовую помощь – позиция Верховного Суда

В случае наступления определенных условий платежа – конкретный состав действий адвоката, совершенных во исполнение настоящего договора и приведших к наступлению этих условий, не имеет никакого значения для определения размера адвокатского гонорара в конкретном случае.

Судья из Херсона не смогла уволиться в отставку, потому что осталась на оккупированной территории

Судья Хозяйственного суда Херсонской области добровольно эвакуировалась на Левый берег Днепра.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

  1. В Украине

Должен ли ФЛП сообщать налоговикам о приобретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью: разъяснение

23:20, 27 февраля 2024
ФЛПам (кроме е-резидентов), лицам, которые осуществляют независимую профдеятельность, и членам фермерского хозяйства, которые получили статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять налоговиков о таком статусе не нужно.
Должен ли ФЛП сообщать налоговикам о приобретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, нужно ли сообщать контролирующему органу, если физлицо-предприниматель приобрело статус пенсионера или лица с инвалидностью.

Так, согласно части четвертой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (с изменениями) физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения (кроме электронных резидентов) (е-резидентов), лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства (если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям) освобождаются от уплаты за себя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с изменениями) и получают соответственно к закону о пенсии или социальной помощи Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

На сегодняшний день обмен данными между Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины и Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы происходит в соответствии с протоколами обмена информацией, разработанными во исполнение Порядка обмена информацией между Министерством доходов и сборов Украины, Пенсионным фондом Украины и фондами общеобязательного государственного социального страхования, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 19.09.2013 №494, постановлением ПФУ от 19.09.2013 №16-1.

Так, ГНС и ПФУ составляется Протокол об обмене информацией о данных о физических лицах (плательщиках единого взноса), в соответствии с нормами которого ПФУ ежемесячно предоставляет ГНС информацию о физических лицах (плательщиках единого взноса) о том, что они являются пенсионерами по возрасту или по выслуге. лет или являются лицами с инвалидностью, с указанием даты установления пенсии или инвалидности.

Право на определение плательщиков единого взноса, отвечающих всем требованиям, указанным в части четвертой ст. 4 Закона №2464, принадлежит исключительно ПФУ.

Таким образом, физическим лицам – предпринимателям (кроме электронных резидентов (э-резидентов), лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и членам фермерского хозяйства, которые приобрели статус пенсионера и получают в соответствии с законом пенсию, или являются лицами с инвалидностью отдельно уведомлять контролирующий орган о таком статусе не нужно.

В то же время, в случае если такие лица получают социальную помощь по инвалидности от Пенсионного фонда Украины или Управления труда и социальной защиты населения, то подтверждением установления инвалидности является справка к акту осмотра в медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности, которая предоставляется контролирующему органу местом регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду