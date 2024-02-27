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  1. В Украине

Один город Украины уже перевел систему отопления в режим экономии

21:28, 27 февраля 2024
Из-за потепления на улице котлы автоматически выключаются, оставляя только циркуляцию теплоносителя.
Один город Украины уже перевел систему отопления в режим экономии
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Во вторник, 27 февраля, система отопления в Житомире перешла на режим экономии из-за потепления, сообщает "Житомиртеплокоммунэнерго". Согласно информации ведомства, когда на улице становится тепло, котлы автоматически выключаются, оставляя лишь циркуляцию теплоносителя (воды). Процесс циркуляции продолжается до тех пор, пока теплоноситель не охлаждается до определенного температурного уровня.

"Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Поэтому, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается", - пояснили представители компании.

Такой режим позволяет избежать перегрева помещений, а также приводит к тому, что оплата за тепло не начисляется в тот период, когда котлы не работают.

"При таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте житомирян это не сказывается", - добавили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

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