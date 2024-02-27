Приложение «Мрія» будет работать на основе ИИ, – Федоров

Украина революционизирует образовательную систему с проектом «Мрія», внедряя технологии ИИ.

Источник фото: МОН Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о внедрении искусственного интеллекта в отрасль образования, подчеркивая приближение в Украине нового проекта «Мрія», который революционизирует подход к обучению. Один из ключевых компонентов этого мероприятия - библиотека видеоматериалов, качество которых будет проверяться искусственным интеллектом. Это позволит автоматически просматривать видео для выявления недопустимых шуток или запрещенного контента.

Среди прочего, ученики получат обучение по использованию «Мрії» и его потенциала для повышения эффективности обучения и развития. Отмечено, что искусственный интеллект - это тренд, который необходимо адаптировать для собственных нужд. Общественность также призвана поделиться своим опытом использования искусственного интеллекта в комментариях.

Этот шаг внедрения новейших технологий в сферу образования свидетельствует о прогрессе Украины в цифровой сфере и стремление обеспечить качественное и безопасное образование для молодого поколения.

Как мы писали, Минцифры в этом году запустит приложение «Мрія».

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