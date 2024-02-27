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Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

17:05, 27 февраля 2024
В Комиссии также сообщили, что еще один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.
Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС
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В понедельник, 26 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Ступак Сергей Владимирович – Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Звездова Наталья Сергеевна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отвечает занимаемой должности

Марко Ярослава Романовна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отложить рассмотрение вопроса

Гришко Александр Николаевич - Киево-Святошинский районный суд Киевской области - отвечает занимаемой должности

Шереметьева Людмила Антоновна - Соломенский районный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка.

Ранее в ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей.

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