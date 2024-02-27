Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

В понедельник, 26 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Ступак Сергей Владимирович – Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности
Звездова Наталья Сергеевна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отвечает занимаемой должности
Марко Ярослава Романовна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отложить рассмотрение вопроса
Гришко Александр Николаевич - Киево-Святошинский районный суд Киевской области - отвечает занимаемой должности
Шереметьева Людмила Антоновна - Соломенский районный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка.
Ранее в ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей.
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