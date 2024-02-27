Двое судей подтвердили соответствие занимаемой должности — ВККС

В Комиссии также сообщили, что еще один судья не подтвердил соответствие занимаемой должности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 26 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрела вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Ступак Сергей Владимирович – Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области – не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Звездова Наталья Сергеевна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отвечает занимаемой должности

Марко Ярослава Романовна – Шевченковский районный суд города Запорожья – отложить рассмотрение вопроса

Гришко Александр Николаевич - Киево-Святошинский районный суд Киевской области - отвечает занимаемой должности

Шереметьева Людмила Антоновна - Соломенский районный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка.

Ранее в ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.