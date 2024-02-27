Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

У понеділок, 26 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.
За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:
Ступак Сергій Володимирович - Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади
Звєздова Наталія Сергіївна - Шевченківський районний суд міста Запоріжжя - відповідає займаній посаді
Марко Ярослава Романівна - Шевченківський районний суд міста Запоріжжя - відкласти розгляд питання
Гришко Олександр Миколайович - Києво-Святошинський районний суд Київської області - відповідає займаній посаді
Шереметьєва Людмила Антонівна - Солом’янський районний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання.
Раніше у ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів.
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