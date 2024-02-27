Двоє суддів підтвердили відповідність займаній посаді — ВККС

У Комісії також повідомили, що ще один суддя не підтвердив відповідність займаній посаді.

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У понеділок, 26 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Ступак Сергій Володимирович - Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - не відповідає займаній посаді. Внести до Вищої ради правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Звєздова Наталія Сергіївна - Шевченківський районний суд міста Запоріжжя - відповідає займаній посаді

Марко Ярослава Романівна - Шевченківський районний суд міста Запоріжжя - відкласти розгляд питання

Гришко Олександр Миколайович - Києво-Святошинський районний суд Київської області - відповідає займаній посаді

Шереметьєва Людмила Антонівна - Солом’янський районний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання.

Раніше у ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів.

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