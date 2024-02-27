В березні-травні Україну сколихне кульмінація російської операції «Майдан – 3», — заява Комітету з питань розвідки

Ворог прагне посіяти розкол в українському суспільстві та створити хаос усередині України.

Фото: impakter.com

Комітет з питань розвідки при Президентові попередив українців про російську спецоперацію під назвою «Майдан-3», мета якої посіяти серед українського суспільства думки про нелегітимність ухвалення рішень владою і в підсумку завдати поразки на полі бою в червні 2024 року.

Як відомо, у травні 2024 року спливає 5-річний термін повноважень Президента України, однак, згідно із Законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.

У Комітеті зазначили, що для країни-агресора це найдорожча інформаційно-психологічна операція в історії.

«В межах спецоперації «Майдан – 3», на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції становив астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча «акція» російських спецслужб в історії», — йдеться у заяві.

Також розвідувальний Комітет розповів про основні моменти спецоперації ворога.

«Спецоперація «Майдан – 3» досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови». Це відбувається на фоні публічних заяв рф про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу рф над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям рф в Україні є небезпечним для світу, а тому рф буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись цим, Україні буде завдано військову поразку на сході, в цьому і є ключова ідея їх операції», — розповіли у Комітеті.

«З огляду на вищевказані обставини звертаємося до українського суспільства, до наших міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохоплюючі безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники. Нашому суспільству потрібна єдність», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський раніше розповідав, що рф прагне спровокувати внутрішній розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни.

Також керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про план росії організувати «Майдан-3» в Україні.

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