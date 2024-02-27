В марте-мае Украину всколыхнет кульминация российской операции «Майдан – 3», — заявление Комитета по разведке

Враг стремится посеять раскол в украинском обществе и создать хаос внутри Украины.

Фото: impakter.com

Комитет по разведке при Президенте предупредил украинцев о российской спецоперации под названием «Майдан-3», цель которой посеять среди украинского общества мнения о нелегитимности принятия решений властью и в итоге нанести поражение на поле боя в июне 2024 года.

Как известно, в мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий Президента Украины, однако, согласно Закону, проведение президентских выборов до окончания военного положения невозможно.

В Комитете отметили, что для страны-агрессора это самая дорогая информационно-психологическая операция в истории.

«В рамках спецоперации «Майдан – 3» на распространение антиукраинских настроений только на платформе Телеграмм россия потратила почти 250 млн долларов. Общий бюджет сделки составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это самая дорогая «акция» российских спецслужб в истории», — говорится в заявлении.

Также разведывательный комитет рассказал об основных моментах спецоперации врага.

«Спецоперация «Майдан – 3» достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

Методика кампании – традиционная для российских спецслужб: подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всяческие «теории заговора». Это происходит на фоне публичных заявлений рф о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно обеспечить техническое преимущество рф над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям рф в Украине опасно для мира, а потому рф будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и во всем мире будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции», — рассказали в Комитете.

«Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сейчас ведет русская федерация и его преступные союзники. Нашему обществу нужно единство», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее рассказывал, что рф стремится спровоцировать внутренний раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны.

Также руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о плане рф организовать «Майдан-3» в Украине.

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