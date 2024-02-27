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  1. В Украине

россия не способна защитить свои воздушные средства, – британская разведка оценила сбитие второго самолета А-50

17:24, 27 февраля 2024
Украинские военные поразили второй российский самолет дальнего радиолокационного слежения.
россия не способна защитить свои воздушные средства, – британская разведка оценила сбитие второго самолета А-50
Источник фото: BBC
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Во вторник, 27 февраля, украинские военные успешно отработали по очередному самолету россиян. По данным британской разведки, уничтожение второго российского самолета дальнего радиолокационного слежения А-50 свидетельствует о неспособности россии защитить свои воздушные средства. Это мнение высказано в обзоре министерства обороны Британии.

Британские разведчики предполагают, что российский самолет, скорее всего, был сбит земле-воздушной ракетой, когда он пролетал над территорией российского Краснодара к югу от Азовского моря.

"Существует небольшая вероятность того, что россияне непреднамеренно сбили свой собственный самолет, пытаясь его защитить", - отметили в разведке. Они напомнили, что россия начала использовать самолеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года, а Украина уже уничтожила второй такой самолет 14 января 2024 года.

"Это заставило российское руководство рассмотреть более безопасные районы для полетов самолетов. Этот последний успех Украины продемонстрировал постоянную неспособность россии защитить дорогостоящие воздушные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских авиационных стратегий", - говорится в сообщении.

Однако, в британском ведомстве считают, что "российские ВВС смогут компенсировать внезапную потерю А-50, поскольку у них осталось еще семь исправных самолетов".

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