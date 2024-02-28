Прошел ВВК, но не явился для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным для прохождения военной службы.

В Черкасской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 43-летний житель Корсуня прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для прохождения военной службы.

В прокуратуре отмечают, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не получал, а был уведомлен о необходимости прибыть в Черкасский районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку для дальнейшей командировки в воинскую часть для прохождения службы.

«Несмотря на это, мужчина в РТЦК и СП не прибыл», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что в случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

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