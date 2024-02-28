Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Цифровизируем судебную систему, — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронный суд будет в Дії

Для судей будет меньше бумажной работы и сэкономленное время, заявил Михаил Федоров

Адвокат решил создать основания для отвода судьи в деле по ст. 130, но судья этого не оценила

Адвокат и судья поссорились из-за отказа в копировании материалов дела об административном правонарушении на электронный носитель

Возмещение дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь – позиция Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда

Объединенная палата КХС ВС пояснила, что должен учитывать суд, решая вопрос о судебных издержках и своевременности предоставления доказательств понесенных дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь.

Отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года – поправки к законопроекту о мобилизации

Давид Арахамия поправкой ко второму чтению предлагает, чтобы отсрочку имели женщины и мужчины, на содержании которых находится ребенок в возрасте до 18 лет и место жительства ребенка определено с одним из родителей по решению суда, которое вступило в законную силу до 24 февраля 2022 года.

Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.

  1. В Украине

Прошел ВВК, но не явился для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста

10:30, 28 февраля 2024
Мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным для прохождения военной службы.
Прошел ВВК, но не явился для отправки в воинскую часть: будут судить уклониста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 43-летний житель Корсуня прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для прохождения военной службы.

В прокуратуре отмечают, что отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не получал, а был уведомлен о необходимости прибыть в Черкасский районный территориальный центр комплектования и социальную поддержку для дальнейшей командировки в воинскую часть для прохождения службы.

«Несмотря на это, мужчина в РТЦК и СП не прибыл», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что в случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Ранее на Буковине задержали банду перевозчиков уклонистов за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури