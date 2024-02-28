Пройшов ВЛК, але не з’явився для відправлення до військової частини: судитимуть ухилянта

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби.

На Черкащині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 43-річний житель Корсуня пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби.

У прокуратурі зазначають, що відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, а був повідомлений про необхідність прибути до Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого відрядження у військову частину для проходження служби.

«Не зважаючи на це, чоловік до РТЦК та СП не прибув», - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що у разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

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