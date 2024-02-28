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  1. В Україні

Пройшов ВЛК, але не з’явився для відправлення до військової частини: судитимуть ухилянта

10:30, 28 лютого 2024
Чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби.
Пройшов ВЛК, але не з’явився для відправлення до військової частини: судитимуть ухилянта
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На Черкащині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 43-річний житель Корсуня пройшов  військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для проходження військової служби.

У прокуратурі зазначають, що відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією не отримував, а був повідомлений про необхідність прибути до Черкаського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для  подальшого відрядження у військову частину для проходження служби.

«Не зважаючи на це, чоловік до РТЦК та СП не прибув», - сказано у повідомленні.

У відомстві додають, що у разі доведення вини чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

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