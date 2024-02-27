Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Суддя з Херсону не змогла звільнитися у відставку, тому що залишилась на окупованій території

Суддя Господарського суду Херсонської області добровільно евакуювалася на Лівий берег Дніпра.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

  1. В Україні

росія не здатна захистити свої повітряні засоби, – британська розвідка оцінила збиття другого літака А-50

17:24, 27 лютого 2024
Українські військові вразили другий російський літак дальнього радіолокаційного стеження.
росія не здатна захистити свої повітряні засоби, – британська розвідка оцінила збиття другого літака А-50
Джерело фото: BBC
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 27 лютого, українські військові успішно відпрацювали по черговому літаку росіян. За даними британської розвідки, знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50 свідчить про нездатність росії захистити свої повітряні засоби. Цю думку висловлено в огляді міністерства оборони Британії.

Британські розвідники припускають, що російський літак, швидше за все, було збито земле-повітряною ракетою, коли він пролітав над територією російського Краснодару на південь від Азовського моря.

«Існує невелика ймовірність того, що росіяни ненавмисно збили свій власний літак, намагаючись його захистити», - зауважили у розвідці. Вони нагадали, що росія почала використовувати літаки А-50 над Азовським морем лише в листопаді 2023 року, а Україна вже знищила другий такий літак 14 січня 2024 року.

«Це змусило російське керівництво розглянути більш безпечні райони для польотів літаків. Цей останній успіх України продемонстрував постійну нездатність росії захистити високовартісні повітряні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських авіаційних стратегій», - йдеться у повідомленні.

Проте, в британському відомстві вважають, що «російські ВПС зможуть компенсувати раптову втрату А-50, оскільки у них залишилося ще сім справних літаків».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду