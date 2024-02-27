росія не здатна захистити свої повітряні засоби, – британська розвідка оцінила збиття другого літака А-50

Українські військові вразили другий російський літак дальнього радіолокаційного стеження.

Джерело фото: BBC

У вівторок, 27 лютого, українські військові успішно відпрацювали по черговому літаку росіян. За даними британської розвідки, знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50 свідчить про нездатність росії захистити свої повітряні засоби. Цю думку висловлено в огляді міністерства оборони Британії.

Британські розвідники припускають, що російський літак, швидше за все, було збито земле-повітряною ракетою, коли він пролітав над територією російського Краснодару на південь від Азовського моря.

«Існує невелика ймовірність того, що росіяни ненавмисно збили свій власний літак, намагаючись його захистити», - зауважили у розвідці. Вони нагадали, що росія почала використовувати літаки А-50 над Азовським морем лише в листопаді 2023 року, а Україна вже знищила другий такий літак 14 січня 2024 року.

«Це змусило російське керівництво розглянути більш безпечні райони для польотів літаків. Цей останній успіх України продемонстрував постійну нездатність росії захистити високовартісні повітряні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських авіаційних стратегій», - йдеться у повідомленні.

Проте, в британському відомстві вважають, що «російські ВПС зможуть компенсувати раптову втрату А-50, оскільки у них залишилося ще сім справних літаків».

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