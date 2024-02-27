Застосунок «Мрія» працюватиме на основі ШІ, – Федоров

Україна революціонізує освітню систему з проектом «Мрія», впроваджуючи технології ШІ.

Джерело фото: МОН України

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про впровадження штучного інтелекту в галузь освіти, наголошуючи на наближенні в Україні нового проекту «Мрія», який революціонізує підхід до навчання. Один з ключових компонентів цього заходу - бібліотека відеоматеріалів, якість яких буде перевірятися штучним інтелектом. Це дозволить автоматично переглядати відео для виявлення неприпустимих жартів або забороненого контенту.

Поміж іншого, учні отримають навчання з використання «Мрії» та його потенціалу для підвищення ефективності навчання та розвитку. Зазначено, що штучний інтелект - це тренд, який необхідно адаптувати для власних потреб. Громадськість також закликана поділитися своїм досвідом використання штучного інтелекту в коментарях.

Цей крок впровадження новітніх технологій у сферу освіти свідчить про поступ України в цифровій сфері та прагнення забезпечити якісну та безпечну освіту для молодого покоління.

Як ми писали, Мінцифри в цьому році запустить застосунок «Мрія».

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