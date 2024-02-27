Одне місто України вже перевело систему опалення в режим економії

Через потепління надворі котли автоматично вимикаються, залишаючи лише циркуляцію теплоносія.

У вівторок, 27 лютого, система опалення в Житомирі перейшла на режим економії через потепління, повідомляє "Житомиртеплокомуненерго". Згідно з інформацією відомства, коли на вулиці стає тепло, котли автоматично вимикаються, залишаючи лише циркуляцію теплоносія (води). Процес циркуляції триває до тих пір, поки теплоносій не охолоджується до певного температурного рівня.

«Для кожної котельні маємо значення температури теплоносія на вході до котельні, при якому потрібно вмикати котли. Тож, як тільки температура теплоносія знижується до цієї межі, котельня знову вмикається», - пояснили представники компанії.

Такий режим дозволяє уникнути перегріву приміщень, а також призводить до того, що оплата за тепло не нараховується у той період, коли котли не працюють.

«При такому режимі роботи будинки не встигають охолонути нижче нормативної температури, тому на комфорті житомирян це не позначається», - додали в "Житомиртеплокомуненерго".

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