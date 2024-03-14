Второй энергоблок Хмельницкой АЭС отключен от сети: что произошло

В настоящее время в работе находятся 7 энергоблоков АЭС.

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции отключен от сети по техническим причинам. Выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. Об этом сообщили в Энергоатоме.

Как стало известно, в условиях профицита на рынке электроэнергии было принято решение отключить турбоагрегат для выяснения и устранения причин отклонения.

"13 марта в 17:48 было зафиксировано колебание параметра осевого сдвига ротора цилиндра высокого давления турбоагрегата (ЦВД) с тенденцией увеличения", - сообщили в Энергоатоме.

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