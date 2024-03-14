Другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі: що сталося

Наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС.

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції відключено від мережі з технічних причин. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. Про це повідомили у Енергоатомі.

Як стало відомо, в умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування й усунення причини відхилення.

"13 березня о 17:48 було зафіксовано коливання параметра осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегата (ЦВТ) з тенденцією збільшення", — повідомили у Енергоатомі.

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