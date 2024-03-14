Заволоділи 78 млн грн бюджетних коштів на відшкодуванні ПДВ: у Києві судитимуть зловмисників

Для отримання грошей зловмисники вносили недостовірні відомості про наявність у штатному розписі непрацюючих підприємств людей з інвалідністю, які нібито беруть участь у виробничій діяльності.

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Судитимуть членів організованої злочинної групи, які незаконно заволоділи 78 млн грн бюджетних коштів на відшкодуванні податку на додану вартість. Про це повідомляє Нацполіція.

Так, для отримання грошей зловмисники вносили недостовірні відомості про наявність у штатному розписі непрацюючих підприємств людей з інвалідністю, які нібито беруть участь у виробничій діяльності. Підроблені документи подали до Київської міської державної адміністрації.

Як встановили правоохоронці, організував протиправну діяльність адвокат, депутат районної ради та керівники підприємств організації людей з інвалідністю Київщини.

За такою схемою впродовж 2019-2020 років зловмисники незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму у 77 мільйонів 865 тисяч гривень.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання та в офісах підозрюваних.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора слідчі повідомили шістьом фігурантам про підозру за привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України).

Наразі обвинувальний акт щодо всіх підозрюваних слідчі скерували до суду для розгляду справи по суті.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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