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  1. В Украине

Завладели 78 млн грн бюджетных средств на возмещение НДС: в Киеве будут судить злоумышленников

16:11, 14 марта 2024
Для получения денег злоумышленники вносили недостоверные сведения о наличии в штатном расписании неработающих предприятий людей с инвалидностью, якобы участвующих в производственной деятельности.
Завладели 78 млн грн бюджетных средств на возмещение НДС: в Киеве будут судить злоумышленников
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Судят членов организованной преступной группы, которые незаконно завладели 78 млн грн бюджетных средств на возмещении налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает Нацполиция.

Так, для получения денег злоумышленники вносили недостоверные сведения о наличии в штатном расписании неработающих предприятий людей с инвалидностью, якобы участвующих в производственной деятельности. Поддельные документы подали в Киевскую городскую государственную администрацию.

Как установили правоохранители, организовал противоправную деятельность адвокат, депутат районного совета и руководители предприятий организации людей с инвалидностью Киевщины.

По такой схеме на протяжении 2019-2020 годов злоумышленники незаконно получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму в 77 миллионов 865 тысяч гривен.

Полицейские провели обыски по местам жительства и в офисах подозреваемых.

На основании полученных доказательств при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора следователи сообщили шести фигурантам о подозрении за присвоение, растрату и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и служебный подлог (ч. 366 Уголовного Кодекса Украины).

В настоящее время обвинительный акт по всем подозреваемым следователи направили в суд для рассмотрения дела по существу.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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