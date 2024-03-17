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  1. В Украине

Когда ФЛП-плательщик единого налога третьей группы должен подавать заявление об изменении видов деятельности

11:56, 17 марта 2024
Предприниматель должен подать заявление не позднее последнего дня квартала, где произошли такие изменения.
Когда ФЛП-плательщик единого налога третьей группы должен подавать заявление об изменении видов деятельности
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Государственная налоговая служба разъяснила, в течение какого срока ФЛП – плательщик ЕН третьей группы должна подать заявление о внесении изменений в реестр плательщиков ЕН в случае смены видов хозяйственной деятельности.

Согласно п. 299.7 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI в реестр плательщиков единого налога вносятся следующие сведения о плательщике единого налога:

  • фамилия, имя, отчество физического лица – предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, по своим религиозным убеждениям в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют соответствующую отметку в паспорте);
  • налоговый адрес субъекта хозяйствования;
  • место производства хозяйственной деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов);
  • ставка единого налога и группа налогоплательщика;
  • дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;
  • дата регистрации;
  • виды хозяйственной деятельности (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (е-резидентов);
  • дата аннулирования регистрации.

Согласно п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 НКУ плательщики единого налога в случае изменения сведений, внесенных в реестр плательщиков единого налога, должны предоставить заявление, в которое, в частности, включаются сведения об изменении видов хозяйственной деятельности.

Абзацем первым п. 298.6 ст. 298 НКУ определено, что в случае изменения налогового адреса предприятия, места осуществления хозяйственной деятельности заявление подается плательщиками единого налога третьей группы не позднее последнего дня квартала, в котором произошли такие изменения.

Учитывая указанное и для обеспечения отражения в реестре плательщиков единого налога достоверной информации о видах хозяйственной деятельности, физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога третьей группы в случае изменения видов хозяйственной деятельности в течение налогового (отчетного) периода должно подать заявление о внесении изменений в реестр плательщиков единого налога не позднее последнего дня квартала, в котором произошли следующие изменения.

Вместе с этим, в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога (кроме плательщиков единого налога третьей группы – электронных резидентов (э-резидентов), плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись следующие виды деятельности (п.п. 7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 НКУ).

Также, в случае выявления соответствующим контролирующим органом при проведении проверок нарушений плательщиком единого налога, в частности третьей группы требований, установленных главой 1 разд. XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ, аннулирование регистрации плательщика единого налога третьей группы производится по решению такого органа, принятому на основании акта проверки, с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором допущено нарушение. В таком случае предприятие имеет право выбрать или перейти на упрощенную систему налогообложения по окончании четырех последовательных кварталов с момента принятия решения контролирующим органом (абзац первый п. 299.11 ст. 299 НКУ).

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