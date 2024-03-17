Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді рекомендують схвалити зміни в оформленні та обміні паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон

Зокрема, закріплюється можливість одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон і передбачається, що паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років.

Інформацію про розмір заробітної плати працівників апаратів судів розмістять на сайтах судів

У ДСА хочуть оприлюднити інформацію про середній розмір заробітної плати та розмір стимулюючих виплат в кожному суді.

Робота над розрахунком обґрунтованої схеми посадових окладів держслужбовців продовжується – НАДС

Також у НАДС розмірковують над запровадженням механізмів кар’єрного просування державних службовців.

Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

Коштів на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування – голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна

«Ми чекаємо на конкурс компетентних, доброчесних кандидатів. Людей, які люблять та вміють працювати» — член ВККС Олег Коліуш

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс до Вищого антикорупційного суду і АП ВАКС, та на що кандидатам звернути увагу.

  1. В Україні

Коли ФОП-платник єдиного податку третьої групи має подавати заяву про зміну видів діяльності

11:56, 17 березня 2024
Підприємець має подати заяву не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.
Коли ФОП-платник єдиного податку третьої групи має подавати заяву про зміну видів діяльності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, протягом якого терміну ФОП – платник ЄП третьої групи повинна подати заяву про внесення змін до реєстру платників ЄП в разі зміни видів господарської діяльності.

Відповідно до п. 299.7 ст. 299 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

  • прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • місце провадження господарської діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);
  • ставка єдиного податку та група платника податку;
  • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • дата реєстрації;
  • види господарської діяльності (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів);
  • дата анулювання реєстрації.

Згідно з п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

Абзацом першим п. 298.6 ст. 298 ПКУ визначено, що у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

Враховуючи зазначене та для забезпечення відображення у реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації про види господарської діяльності, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду повинна подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

Разом з цим, у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім платників єдиного податку третьої групи – електронних резидентів (е-резидентів), платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (п.п. 7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ).

Також, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку, зокрема, третьої групи вимог, встановлених главою 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку третьої групи проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (абзац перший п. 299.11 ст. 299 ПКУ).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    заступник голови Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва