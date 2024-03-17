Причиною став зсув ґрунту: зупинено рух потягів між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським

Роботи з усунення можуть тривати декілька діб.

Як повідомлялося, через деформацію земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці Хмельницької області, було призупинено залізничне сполучення між Хмельницьким та Камʼянець-Подільським.

Як розповіли в УЗ, причиною припинення сполучення став зсув ґрунту, роботи з усунення можуть тривати декілька діб.

В Укрзалізниці змінили ряд маршрутів, які сполучали Камʼянець-Подільський та Хмельницький, це зокрема:

6382 Ларга - Кам'янець-Подільський (замість Ларга - Хмельницький);

6383 Хмельницький - Нігин (замість Хмельницький - Ларга);

6384 Нігин - Гречани (замість Ларга - Гречани).

При цьому також вже був обмежений рух потягу №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський, який був зупинений на станції Нігин, що за 10 кілометрів від Камʼянець-Подільського, пасажирів пересадили на автобуси.

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