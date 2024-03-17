Причиной стало оползень: остановлено движение поездов между Хмельницким и Каменец-Подольским.

Работы по устранению могут продолжаться несколько суток.

Как сообщалось, из-за деформации земляного полотна на перегоне Негин-Гуменцы Хмельницкой области было приостановлено железнодорожное сообщение между Хмельницким и Каменец-Подольским.

Как рассказали в УЗ, причиной прекращения сообщения стал оползень, работы по устранению могут продолжаться несколько суток.

В Укрзализныце изменили ряд маршрутов, которые соединяли Каменец-Подольский и Хмельницкий.

6382 Ларга – Каменец-Подольский (вместо Ларга – Хмельницкий);

6383 Хмельницкий – Негин (вместо Хмельницкий – Ларга);

6384 Негин – Гречаны (вместо Ларга – Гречаны).

При этом также уже было ограничено движение поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский, которое было остановлено на станции Негин, в 10 километрах от Каменец-Подольского, пассажиров пересадили на автобусы.

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