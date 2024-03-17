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  1. В мире

Компания Илона Маска SpaceX строит сеть спутников-шпионов для разведки США, — СМИ

12:18, 17 марта 2024
Ожидается, что эти спутники будут более устойчивыми к любым потенциальным атакам.
Компания Илона Маска SpaceX строит сеть спутников-шпионов для разведки США, — СМИ
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Компания Илона Маска SpaceX разрабатывает сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.

Сеть строит подразделение SpaceX – Starshield. Отмечается, что еще в 2021 году компания подписала контракт на $1,8 миллиарда с Национальным офисом рекогностирования (NRO) — разведывательное агентство Минобороны США, управляющее спутниковой разведкой.

По информации, в случае успешного запуска новой сети США, смогут быстро обнаруживать нужные цели практически в любой точке мира. По их словам, с 2020 года в космос уже было запущено около десяти прототипов.

Правительственная база данных США об объектах на орбите показывает, что несколько миссий SpaceX развернули спутники, о чем компания и правительство молчат. Два источника подтвердили, что это и есть прототипы для сети Starshield.

Так, в SpaceX не ответили на запрос агентства с просьбой прокомментировать контракт, свою роль в нем и подробности о запуске спутников. В то же время в NRO признали, что разрабатывают сложную спутниковую систему в партнерстве с другими правительственными и исследовательскими учреждениями, компаниями и странами, однако роль SpaceX в этой программе комментировать отказались.

Reuters затруднился выяснить, когда заработает новая сеть спутников и какие еще компании участвуют в программе по другим контрактам.

Сеть Starshield должна быть отдельной от Starlink, для которой SpaceX запустила около 5500 спутников в космос, чтобы предоставить интернет потребителям, компаниям и госучреждениям по всему миру.

«Никто не сможет скрыться», - прокомментировал потенциальные возможности сети один из источников.

Также ожидается, что эти спутники будут более устойчивыми к любым потенциальным атакам.

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