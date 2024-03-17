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  1. У світі

Компанія Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США, — ЗМІ

12:18, 17 березня 2024
Очікується, що ці супутники будуть стійкішими до будь-яких потенційних атак.
Компанія Ілона Маска SpaceX будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США, — ЗМІ
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Компанія Ілона Маска SpaceX розробляє мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на п’ять джерел.

Мережу будує підрозділ SpaceX — Starshield. Зазначається, що ще у 2021 році компанія підписала контракт на $1,8 мільярда з Національним офісом рекогностування (NRO) — розвідувальне агентство Міноборони США, яке керує супутниковою розвідкою.

За інформацією, у разі успішного запуску нової мережі США зможуть швидко виявляти потрібні цілі практично в будь-якій точці світу. За їхніми словами, з 2020 року у космос вже запустили близько десяти прототипів.

Урядова база даних США про об’єкти на орбіті показує, що кілька місій SpaceX розгорнули супутники, про що компанія і уряд мовчать. Два джерела підтвердили, що це і є прототипи для мережі Starshield.

Так, у SpaceX не відповіли на запит агентства з проханням прокоментувати контракт, свою роль у ньому і подробиці щодо запуску супутників. Водночас у NRO визнали, що розробляють складну супутникову систему в партнерстві з іншими урядовими та дослідницькими установами, компаніями і країнами, втім, роль SpaceX у цій програмі коментувати відмовилися.

Reuters не зміг зʼясувати, коли запрацює нова мережа супутників і які ще компанії беруть участь у програмі за іншими контрактами.

Мережа Starshield має бути окремою від Starlink, для якої SpaceX запустила близько 5 500 супутників у космос, щоб надати інтернет споживачам, компаніям і держустановам по всьому світу.

«Ніхто не зможе сховатися», — прокоментувало потенційні можливості мережі одне з джерел.

Також очікується, що ці супутники будуть стійкішими до будь-яких потенційних атак.

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