В Минэнерго рассказали, какая ситуация сейчас в энергосистеме

Дефицита электроэнергии в системе сейчас нет.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала о ситуации в энергосистеме после террористических атак рф. Она отметила, что энергетикам приходится постоянно проводить стабилизационные мероприятия.

"Дефицита электроэнергии в системе сейчас нет. Система работает сбалансированно. Но есть локальные проблемы, в частности в Харьковской области. В первую очередь, это из-за повреждений объектов системы передачи", - рассказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, несмотря на достаточный уровень генерации, электроэнергию сложно доставлять потребителям, а из-за повреждений предприятий генерации ситуацию приходится постоянно стабилизировать.

"В то же время генерации хватает, у нас нет дефицита. Сейчас энергосистема работает стабильно", - подытожила Гринчук.

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