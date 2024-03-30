У Міненерго розповіли, яка наразі ситуація в енергосистемі

Дефіциту електроенергії в системі зараз немає.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук розповіла про ситуацію в енергосистемі після терористичних атак рф. Вона зазначила, що енергетикам доводиться постійно проводити стабілізаційні заходи.

"Дефіциту електроенергії в системі зараз немає. Система працює збалансовано. Але є локальні проблеми, зокрема в Харківській області. В першу чергу, це через пошкодження об'єктів системи передачі", - розповіла вона в ефірі телемарафону.

За її словами, незважаючи на достатній рівень генерації, електроенергію складно доставляти до споживачів, а через пошкодження підприємств генерації ситуацію доводиться постійно стабілізувати.

"Водночас генерації вистачає, у нас немає дефіциту. Зараз енергосистема працює стабільно", - підсумувала Гринчук.

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