П’ятеро закарпатців облаштували масштабну наркоплантацію та виростили конопель на 2 млн грн

Жителі Берегівського району облаштували наркоплантацію на території колишнього саду.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників організованої групи за фактами незаконного вирощування конопель, повідомляє обласна прокуратура.

Як повідомляється, жителі Берегівського району облаштували наркоплантацію на території колишнього саду. Вирощували там понад пів сотні рослин конопель. У подальшому їх висушували, подрібнювали й виготовляли для продажу особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Після збору нарковмісних рослин займалися виготовленням «товару» у помешканні одного з обвинувачених. У будинку та мікроавтобусі виявлено спеціальне обладнання для висушування конопель.

Протиправну діяльність закарпатців викрили у жовні 2023 року.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 кг канабісу та рослин конопель. Їх орієнтовна вартість на «чорному ринку» – 2 млн грн.

Також було вилучено пристрої для куріння, електронні ваги, гроші в національній та іноземних валютах на загальну суму близько 10 тис доларів США, банківські картки, чорнові записи та 9 транспортних засобів – автомобілі, мотоцикли та квадроцикл.

Наразі троє обвинувачених перебувають під вартою, двоє – під домашнім арештом.

Крім того, в окреме провадження виділено матеріали стосовно ще одного учасника організованої групи. Його оголошено в міжнародний розшук.

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