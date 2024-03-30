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Пятеро закарпатцев обустроили масштабную наркоплантацию и вырастили коноплю на 2 млн грн

17:37, 30 марта 2024
Жители Береговского района обустроили наркоплантацию на территории бывшего сада.
Пятеро закарпатцев обустроили масштабную наркоплантацию и вырастили коноплю на 2 млн грн
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На Закарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы по фактам незаконного выращивания конопли, сообщает областная прокуратура.

Как сообщается, жители Береговского района обустроили наркоплантацию на территории бывшего сада. Выращивали там более полусотни растений конопли. В дальнейшем их высушивали, измельчали и изготовляли для продажи особо опасное наркотическое средство – каннабис.

После сбора наркосодержащих растений занимались изготовлением «товара» в доме одного из обвиняемых. В доме и микроавтобусе обнаружено специальное оборудование для высушивания конопли.

Противоправную деятельность закарпатцев разоблачили в октябре 2023 года.

Во время обысков правоохранители изъяли более 20 кг каннабиса и растений конопли. Их ориентировочная стоимость на «черном рынке» – 2 млн грн.

Также были изъяты курительные устройства, электронные весы, деньги в национальной и иностранных валютах на общую сумму около 10 тыс. долларов США, банковские карты, черновые записи и 9 транспортных средств – автомобили, мотоциклы и квадроциклы.

В настоящее время трое обвиняемых находятся под стражей, двое – под домашним арестом.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы относительно еще одного участника организованной группы. Он объявлен в международный розыск.

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