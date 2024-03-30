Какие данные о пенсионере нужно указать, если хотите сделать благотворительное пенсионное пожертвование

В платежной инструкции в реквизите «Назначение платежа» обязательно должна быть указана информация о пенсионере.

Источник фото: tr.tax.gov.ua

В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие данные о пенсионере, которому хотите перевести средства, должны указываться в платежном документе.

Так, если юридическое или физическое лицо хочет осуществить персонализированное благотворительное пожертвование (адресованное конкретному пенсионеру), то в платежной инструкции в реквизите «Назначение платежа» обязательно должна быть указана информация о пенсионере, которому адресована помощь.

А именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины (для лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют соответствующую отметку в паспорте).

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