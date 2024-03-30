Які дані про пенсіонера потрібно вказати, якщо хочете зробити благодійну пенсійну пожертву

У платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково має бути зазначено інформацію про пенсіонера.

Джерело фото: tr.tax.gov.ua

У Пенсійному фонді України пояснили, які дані про пенсіонера, якому хочете перевести кошти, мають зазначатися в платіжному документі.

Так, якщо юридична або фізична особа хоче здійснити персоналізовану благодійну пожертву (адресовану конкретному пенсіонерові), то у платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково має бути зазначено інформацію про пенсіонера, якому адресована допомога.

А саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та мають відповідну відмітку у паспорті).

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