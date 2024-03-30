Практика судів
  1. Суспільство

Які дані про пенсіонера потрібно вказати, якщо хочете зробити благодійну пенсійну пожертву

23:59, 30 березня 2024
У платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково має бути зазначено інформацію про пенсіонера.
Які дані про пенсіонера потрібно вказати, якщо хочете зробити благодійну пенсійну пожертву
Джерело фото: tr.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України пояснили, які дані про пенсіонера, якому хочете перевести кошти, мають зазначатися в платіжному документі.

Так, якщо юридична або фізична особа хоче здійснити персоналізовану благодійну пожертву (адресовану конкретному пенсіонерові), то у платіжній інструкції у реквізиті «Призначення платежу» обов’язково має бути зазначено інформацію про пенсіонера, якому адресована допомога.

А саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, та мають відповідну відмітку у паспорті).

Раніше ми повідомляли, що працюючим пенсіонерам з 1 квітня перерахують пенсії – що треба знати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Верховна Рада знов спробує розглянути законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Раніше законопроект про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Завальнюк
    Ігор Завальнюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Людмила Косик
    Людмила Косик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва